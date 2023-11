Le Pays lointain POCHE / GVE Genève Catégorie d’Évènement: Genève Le Pays lointain POCHE / GVE Genève, 22 janvier 2024, Genève. Le Pays lointain 22 janvier – 11 février 2024 POCHE / GVE de CHF 10.- à CHF 28.- texte Jean-Luc Lagarce

mise en scène mAthieu Bertholet

jeu Raphaël Archinard, Pierre-Isaïe Duc, Louka Petit-Taborelli, Lisa Veyrier, Lucie Zelger

production POCHE /GVE Louis retourne dans ce pays lointain pour aller annoncer à sa famille sa mort prochaine. Dire une dernière fois au revoir, essayer. Expliquer, excuser une trop longue absence et finir par ne rien dire, tout en parlant beaucoup. Mais il ne revient pas seul. Son ami de longue date et toute la bande des morts qui ont longé sa vie, ont fait le voyage avec lui. Amies, amants, rencontres avortées, espérées ou regrettées, toutes éclairent un dernier retour sur soi, vers soi, pour être peut-être, presque, prêt à partir quand l’instant sera venu. Dans ce pays lointain, on croit lire entre les lignes quelque chose de l’auteur Jean-Luc Lagarce, mort peu de temps après avoir écrit cette dernière pièce. Ce voyage, c’est peut-être le sien, celui de Louis, de tous les Louis qui ont quitté une petite ville loin de tout. Le retour de toutes celles qui ont abandonné, perdu, trahi, renoncé, oublié quelqu’une et quelque chose sur la route. Ce pays lointain, c’est l’écho de toutes les voix qui ont fait une vie, où s’expriment les vivants comme les morts, les remords comme les regrets. mAthieu Bertholet s’aventure pour la première fois dans les méandres de langue de Lagarce pour aller faire sonner les corps, additionner les figures et dessiner un monument à la mort d’un jeune homme, à la mémoire d’un jeune auteur. POCHE / GVE Rue du Cheval-Blanc 7, 1204 Genève Genève 1204 41223103759 http://poche—gve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.poche—gve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/poche-/-gve/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-22T19:00:00+01:00 – 2024-01-22T20:45:00+01:00

2024-02-11T20:00:00+01:00 – 2024-02-11T21:45:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu POCHE / GVE Adresse Rue du Cheval-Blanc 7, 1204 Genève Ville Genève Lieu Ville POCHE / GVE Genève latitude longitude 46.201662;6.145425

POCHE / GVE Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/