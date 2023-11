Semaine du climat – Exigeons ensemble un théâtre durable POCHE / GVE Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Workshop avec Théo Fischer, facilitateur de changement radical

12h – 16h30 (pause repas comprise)

Gratuit – tout public

Dans le cadre de la semaine du climat de la ville de Genève le théâtre POCHE vous invite à participer à sa réflexion autour de la durabilité au théâtre. Nous avons beaucoup de questions, et nous vous invitons à venir vous les poser avec nous. Comment diffuser des pièces de théâtre sans voyager? Comment créer des décors originaux, sans tout jeter de la pièce précédente? Comment prendre soin de l’espace que l’on aime, que ça soit dans une salle de théâtre ou en dehors? Nous voulons entendre toutes les voix et éclairer les problèmes de toutes vos lumières, venez nombreux.ses!

L’écoscénographie aujourd’hui : état des lieux et pistes d’action

17h – 18h

Gratuit – tout public

Comment arrêter de mettre à la benne des tonnes de matière ? Comment faciliter le réemploi ? Comment s’assurer que l’on prend les décisions les plus vertueuses ? Codirecteur et cofondateur de l’Augures Lab Scénogrrrraphie, le metteur en scène et dramaturge Quentin Rioual offrira un panorama des réflexions et des expérimentations écoresponsables qui animent aujourd’hui les milieux de la scénographie théâtrale et muséale, notamment en France. En s’appuyant sur les activités du réseau interprofessionnel qu’il codirige, il présentera des pistes d’action pour une transformation des pratiques qui soit bénéfique d’un point de vue individuel, social et environnemental.

