Le si peu talentueux Mister R. POCHE / GVE Genève, 20 novembre 2023, Genève.

Le si peu talentueux Mister R. 20 novembre – 3 décembre POCHE / GVE de CHF 10.- à CHF 28.-

texte & mise en scène Jan Koslowski

dramaturgie Tine Milz

jeu Chady Abu-Nijmeh, David Attenberger, Marek Recoursé

co-production POCHE /GVE & Theater Neumarkt, Zürich

Ce si talentueux Monsieur R… On croit se souvenir de beaucoup de choses du roman de Patricia Highsmith. Et on a vu les films. On se rappelle d’Alain Delon, brûlé par le soleil sur un voilier… Mais que reste-t-il aujourd’hui de cette grande bourgeoisie américaine qui peuplait l’été les plages italiennes avant que les congés payés ne les remplacent ?

Qu’est devenu le luxe, le dolce vita, à l’heure du tourisme de masse ? Les nouveaux riches ont volé les symboles de classe et le vieil argent aiment à jouer à la bohème. Le grand frisson est de sombrer auprès du Titanic ou de s’asseoir sur un missile vers la Lune.

Existe-t-il aujourd’hui encore un talent utile pour remonter les échelles sociales et changer de rôle. Qui peut encore tromper aux nouveaux jeux des apparences Sur les écrans, tout le monde est également riche et beau. Comment se glisser mieux que les autres dans une place que n’est pas la sienne. Si les règles de la bourgeoisie sont devenues si fluides qu’on ne puisse plus ni s’y fier, ni en jouer, alors sur quoi mentir encore ?

Le metteur en scène et auteur Jan Koslowski mélange les codes, brouille les références aux romans, aux films, aux stars de cinéma pour fabriquer un spectacle qui saute par-dessus les barrières de langues et les frontières du genre. Avec le Theater Neumarkt de Zurich, le POCHE /GVE partage l’idée de troupe, le désir d’écritures d’aujourd’hui, et le plaisir taquin de faire résonner Highsmith avec Beyoncé, de mêler français, anglais et allemand et de faire du plateau l’écho des bruits du monde.

