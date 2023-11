Krach POCHE / GVE Genève, 6 novembre 2023, Genève.

Krach 6 novembre 2023 – 11 février 2024 POCHE / GVE de CHF 10.- à CHF 28.-

texte Philippe Malone

mise en scène Guillaume Miramond

jeu Yann Philipona

Comme on tomberait d’une tour, on tomberait dans la hiérarchie, on heurterait le sol avant de remonter vers le ciel, dans un grand cri de joie, avec une colère sourde contre l’exploitation, tendant un poing serré contre les business plans, chantant une rage crachée à la face des fusions…

Évoquant les suicides dans les grandes entreprises françaises qui ont marqué la décennie passée, Krach est un pamphlet contre l’aliénation par le travail et la soumission à la capitalogie, une ode à la libération poétique. Une dégringolade vertigineuse, où les étages défilent entre les débris cristallins, un chaos de feu et de glace, faisant écho à la violence du système dans lequel nous vivons. Une pièce où la langue se fait musique, bande-son cousue de nouvelles à la radio, d’injonctions publicitaires, déchirée par la froideur du discours des patrons. Un texte vertigineux qui a déjà fait palpiter le plateau du POCHE en 2017.

Guillaume Miramond, ancien acteur de l’ENSEMBLE, se charge de l’orchestration de ce morceau de bravoure avec pour partenaire un nouvel acteur entrant dans l’ENSEMBLE, Yann Philipona. Soucieux de la relation entre l’acteur et le public, entre le jeu et le réel, Guillaume Miramond change de place pour se mettre au service de cette partition et la faire résonner une fois encore contre les murs du POCHE /GVE.

POCHE / GVE Rue du Cheval-Blanc 7, 1204 Genève Genève 1204 41223103759 http://poche—gve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.poche—gve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/poche-/-gve/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T19:00:00+01:00 – 2023-11-06T20:00:00+01:00

2024-02-11T15:00:00+01:00 – 2024-02-11T16:00:00+01:00

