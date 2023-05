Balade commentée avec interludes musicaux route de Saint-Ouen-les-Vignes, 3 juin 2023, Pocé-sur-Cisse.

Laissez-vous séduire par une déambulation inédite mêlant la découverte de l’histoire du domaine et les mélodies du luth et de l’oud.

RDV sous le grand cèdre.

Par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

Samedi 2023-06-03 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-03 21:30:00. EUR.

route de Saint-Ouen-les-Vignes

Pocé-sur-Cisse 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Let yourself be seduced by an original stroll combining the discovery of the history of the domain and the melodies of the lute and the oud.

Meeting point under the big cedar.

By the Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Déjese seducir por un paseo original que combina el descubrimiento de la historia de la finca y las melodías del laúd y el oud.

Punto de encuentro bajo el gran cedro.

Por el Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Lassen Sie sich von einer ungewöhnlichen Wanderung verführen, die die Entdeckung der Geschichte des Weinguts mit den Melodien der Laute und der Oud verbindet.

RDV unter der großen Zeder.

Von dem Land der Kunst und Geschichte Loire Touraine

