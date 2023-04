Fête du jeu, 10 mai 2023, Pocé-sur-Cisse.

Fête du jeu le mercredi 10 mai de 10h à 17h

Au parc noisette à Pocé-sur-Cisse, à côté du gymnase

Entrée gratuite

Espaces de jeux pour tous âges

Nouvel espace littérature jeunesse

Espace pique-nique et buvette sur place

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Mercredi 2023-05-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-10 17:00:00.

Pocé-sur-Cisse 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Fête du jeu on Wednesday, May 10th from 10am to 5pm

At the hazelnut park in Pocé-sur-Cisse, next to the gym

Free entrance

Play areas for all ages

New space for children’s literature

Picnic area and refreshment bar on site

Children are under the responsibility of their parents

Festival de juegos el miércoles 10 de mayo de 10.00 a 17.00 horas

En el Parc Noisette de Pocé-sur-Cisse, junto al gimnasio

Entrada gratuita

Zonas de juego para todas las edades

Nueva zona de literatura infantil

Zona de picnic y bar de refrescos in situ

Los niños están bajo la responsabilidad de sus padres

Spielefest am Mittwoch, den 10. Mai von 10 bis 17 Uhr

Im Parc noisette in Pocé-sur-Cisse, neben der Sporthalle

Eintritt frei

Spielbereiche für alle Altersgruppen

Neuer Bereich für Kinder- und Jugendliteratur

Picknickbereich und Erfrischungsstände vor Ort

Die Kinder stehen unter der Verantwortung der Eltern

