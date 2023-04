Atelier modelage argile parent/enfant, à Pocé-sur-cisse Pocé-sur-Cisse Pocé-sur-Cisse Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Pocé-sur-Cisse . Atelier modelage argile parent/enfant, avec l’artiste sculpteur céramiste Sarah Scouarnec, à Pocé-sur-Cisse, le mercredi 19 Avril de 14h à 16h. Thème : L’ours de Pompon. Pendant les vacances scolaires, venez réaliser avec votre enfant un ours blanc à la manière du sculpteur animalier François Pompon.

Après quelques informations sur ce grand sculpteur, enfant et parent réaliseront chacun leurs ours en argile blanche.

Un tirage résine de la sculpture vous sera présenté comme modèle.

Un manière ludique de découvrir l'histoire de la sculpture, de partager un moment de complicité et de développer sa dextérité. A partir de 6 ans. 40€ par duo

sarah.scouarnec@yahoo.fr +33 6 70 52 58 83

