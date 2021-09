Paris En ligne / online Paris POC ! Le design au service de la recherche et de l’innovation En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

POC ! Le design au service de la recherche et de l’innovation En ligne / online, 20 septembre 2021, Paris. POC ! Le design au service de la recherche et de l’innovation

En ligne / online, le lundi 20 septembre à 14:30

Le Design Spot, centre de design de l’Université Paris-Saclay, accompagne les acteurs de la recherche et de l’innovation de son territoire, notamment par le biais de l’appel à projets POC’in labs. Cette initiative, qui est destinée aux laboratoires de recherche issus du périmètre de l’Université, vise à développer la preuve de concept (POC) de projets innovants et ainsi de démontrer la faisabilité de nouveaux produits, applications et services. Depuis 2018, 23 porteurs de projets ont été accompagnés par le Design Spot dans ce cadre. Conception de produits, de prototypes, de démonstrateurs, d’interfaces ou encore d’espaces de présentation : les actions de soutien en design peuvent être très différentes car elles répondent à la nature et aux problématiques de chaque projet. À l’occasion d’une table ronde réunissant plusieurs parties prenantes du dispositif POC’in labs (spécialiste de la valorisation de la recherche, porteur de projet, designers), nous vous invitons à mesurer tout le potentiel du design. Vous découvrirez notamment l’une de nos dernières réalisations, le démonstrateur du projet SOUND (CEA List), qui s’appuie sur une technologie de pointe pour développer un système capable d’intégrer du son à de nombreux types de surface. ### **Avec la participation de** * **Vincent Créance**, designer et directeur du Design Spot * **Camille Queinnec**, chargée de projets Innovation et entrepreneuriat, Université Paris-Saclay * **Christian Bolzmacher**, porteur du projet SOUND, ingénieur de recherche au LISA, CEA LIST * **Samuel Accoceberry**, designer _Un événement organisé dans le cadre de la_ [_France Design Week_](https://francedesignweek.fr/)

Gratuit sur inscription

Le Design Spot propose un temps d’échanges pour mettre en lumière, à travers plusieurs collaborations récentes, les enjeux et bénéfices de la démarche design intégrée à un projet d’innovation. En ligne / online En ligne / online Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-20T14:30:00 2021-09-20T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En ligne / online Adresse En ligne / online Ville Paris lieuville En ligne / online Paris