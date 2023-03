Annivers’AIR PNRB Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Annivers’AIR PNRB, 21 mars 2023, Rennes. Annivers’AIR 21 et 22 mars PNRB Un an après le lancement du projet AIR, nous organisons les 21 et 22 mars prochains l’annivers’AIR, au Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB, bâtiment 9B du Campus Beaulieu). Le but est de partager, avec notre communauté universitaire et d’autres acteurs intéressés, les réalisations et travaux engagés dans le projet, lors d’un cycle de tables rondes et d’ateliers sur le projet, qui donneront à voir, mais aussi à faire, et à tester. Ces ateliers porteront sur des thèmes suivants : La transformation pédagogique,

L’utilisation de mondes virtuels pour l’apprentissage et la collaboration,

L’accompagnement de proximité des enseignants,

Des démonstrations de solutions EdTechs,

Des showrooms (jeux sérieux, réalité augmentée, réalité virtuelle),

Et d’autres thèmes Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement. Il démarrera le 21 mars après-midi pour se terminer le 22 mars en fin de matinée. Vous trouverez ci-dessous le lien d’inscription : https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/index.php/675696?lang=fr Les personnes qui se seront inscrites seront recontactées pour se positionner sur les thèmes qui les intéressent. Certaines sessions de l’évènement seront accessibles en ligne, pour permettre à ceux qui le souhaitent d’y participer à distance. Nous espérons pouvoir compter sur votre participation à ces 2 demi-journées. PNRB 263, avenue du Général Leclerc, 35042 Rennes cedex Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/index.php/675696?lang=fr »}] [{« link »: « https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/index.php/675696?lang=fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T13:30:00+01:00 – 2023-03-21T20:00:00+01:00

2023-03-22T08:45:00+01:00 – 2023-03-22T13:30:00+01:00 SUPTICE

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu PNRB Adresse 263, avenue du Général Leclerc, 35042 Rennes cedex Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville PNRB Rennes

PNRB Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Annivers’AIR PNRB 2023-03-21 was last modified: by Annivers’AIR PNRB PNRB 21 mars 2023 PNRB Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine