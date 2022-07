PNP : Découverte du petit monde ailé de nos montagnes, 22 juillet 2022, .

PNP : Découverte du petit monde ailé de nos montagnes



2022-07-22 08:00:00 – 2022-07-22 14:00:00

Initiation à l’observation des oiseaux.

Cette sortie est réservée au plus de 12 ans. Renseignements et inscriptions Maison du Parc Natioanl au 05 59 05 41 59

Inscriptions obligatoire.

Chaussures de marche et jumelles obligatoires.

ot laruns

dernière mise à jour : 2022-07-11 par