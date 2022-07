PNP : Culture Vautours, 11 août 2022, .

PNP : Culture Vautours



2022-08-11 08:45:00 – 2022-08-11 15:00:00

Entre mythes et réalités, un rapace à travers les civilisations et les frontières.

Sortie encadrée par un garde moniteur sur le plateau d’Aneou.

Renseignements et inscriptions Maison du Parc National au 05 59 05 41 59

Tarifs : adulte = 15.25 € la journée

Gratuit jusqu’à 16 ans

dernière mise à jour : 2022-07-11 par