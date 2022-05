PNL

PNL, 14 mai 2022, . PNL

2022-05-14 – 2022-05-15 40 EUR 40 45 PNL, ce groupe de rap français composé de deux frère que l’on ne présente plus, sera de retour sur la scène du Zénith de Toulouse en 2022. Un concert à ne pas manquer ! Après la programmation initialement prévue en 2021, PNL est de retour pour une tournée en 2022 ! PNL, ce groupe de rap français composé de deux frère que l’on ne présente plus, sera de retour sur la scène du Zénith de Toulouse en 2022. Un concert à ne pas manquer ! dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville