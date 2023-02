Pneuma L’Atelier du Plateau Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Pneuma L’Atelier du Plateau, 11 mai 2023, Paris. Le jeudi 11 mai 2023

de 20h00 à 21h30

. payant

Pneuma, c’est la tentation de faire tenir dans un même espace-temps chants antiques et percussions augmentées, noise et élévation mystique. Pneuma, c’est une voix envoûtante sortie du fond des âges, celle de Fanny Perrier-Rochas et les innombrables sources de bruit du tape-partout Benjamin Colin.

Créant un espace musical hors duquel émergent des coïncidences sonores, ils passent de poèmes en français du XXIème siècle à des intervalles aussi abruptes que des ravines. Avec des aiguilles à tricoter chausse-trap, des touches noires et blanches, des câbles de cuivre multicolores et une peau de cerf, Pneuma engloutit les mondes ancestraux dans la musique et nous coupe le souffle. Un spectacle de Cappella compagnie avec Mascaret production. Avec le soutien de la Gare XP, la Quincaillerie de Vénarey-les-Laumes et d’Utopie festival de Pisy – Production, diffusion : Emmanuel Magis, Mascaret production avec : Fanny Perrier-Rochas, voix, harpe, Benjamin Colin, percussions, et un.e invité.e surprise Fanny Perrier-Rochas est accueillie en résidence pour la saison 22/23. L’Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris Contact : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/174471-pneuma 0142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau https://www.facebook.com/latelierduplateau https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

