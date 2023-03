Bien-être avec bébé PMI du Bois plage en Ré Le Bois-Plage-en-Ré Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Bien-être avec bébé PMI du Bois plage en Ré, 24 mars 2023, Le Bois-Plage-en-Ré. Bien-être avec bébé Vendredi 24 mars, 14h00 PMI du Bois plage en Ré Vous êtes parents d’un enfant entre 1 et 9 mois ? Une Sage-femme et une puéricultrice vous invite à partager un temps d’échange avec votre enfant en vous initiant au massage bébé.

L’inscritpion est ouverte auprès du secrétariat au : 05 17 83 43 75 PMI du Bois plage en Ré Le bois plage – rue de la blanche Le Bois-Plage-en-Ré 17580 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T14:00:00+01:00 – 2023-03-24T16:00:00+01:00

