Sortie Poussette à Mireuil Jeudi 23 mars, 15h00 PMI de Mireuil

Les puéricultrices de la PMI de Mireuil vous proposent d’aller à la découverte de vos lieux d’accueil et d’activité petite enfance sur votre quartier. Une Promenade ludique et sympathique !

Inscritption par téléphone au secrétariat : 05 17 83 43 75

2023-03-23T15:00:00+01:00 – 2023-03-23T17:30:00+01:00

