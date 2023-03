Toute une Histoire, lire et faire lire ! PMI de BRIAND – rue de Jéricho La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Toute une Histoire, lire et faire lire ! PMI de BRIAND – rue de Jéricho, 22 mars 2023, La Rochelle. Toute une Histoire, lire et faire lire ! Mercredi 22 mars, 10h00 PMI de BRIAND – rue de Jéricho Les puéricultrices de la PMi vous propose de prendre le temps d’une ou plusieurs histoires avec votre ou vos enfants. Des comptines au livre, que vous soyez lecteur ou auditeur, venez découvrir les joies du partage autour de la lecture !

Inscritption au secrétariat : 05 17 83 43 75 PMI de BRIAND – rue de Jéricho Rue de Jéricho – La Rochelle La Rochelle 17000 BEL AIR Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:00:00+01:00 – 2023-03-22T12:00:00+01:00

