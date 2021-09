PME Tour 2021 Technopole Anticipa, 21 septembre 2021, Lannion.

PME Tour 2021

Technopole Anticipa, le mardi 21 septembre à 12:00

PME ou laboratoires académiques, les équipes I&R et TES viennent à votre rencontre dans la technopole la plus proche de chez vous ! * PME ou ETI, vous souhaitez compléter votre solution #techno #numérique pour mieux répondre aux besoins de vos (futurs) clients et rester compétitif ? * Académiques, vous souhaitez appliquer les résultats de vos travaux de recherche et vous impliquer dans des projets concrets qui répondront rapidement aux besoins des marchés ? **Testez la R&D collaborative avec un projet #numérique court et bien accompagné !** Images & Réseaux vous aide à trouver les meilleurs partenaires en entreprises ou laboratoires académiques pour bénéficier ainsi de financements conséquents, véritables tremplins pour vous différencier sur les marchés et démarquer la dimension innovante de votre produit ou service. **L’étape sur Lannion est organisée le mardi 21 septembre de12h à 14h à la technopole Anticipa (déjeuner inclus).** Informations & inscriptions : [https://www.images-et-reseaux.com/agenda/pme-tour-images-reseaux-2021/](https://www.images-et-reseaux.com/agenda/pme-tour-images-reseaux-2021/)

Sur inscription

Parlons R&D Collaborative et Numérique

Technopole Anticipa 4 rue Ampère 22300 Lannion Lannion Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-21T12:00:00 2021-09-21T14:00:00