Plutôt vomir que faillir · Rébecca Chaillon Le Carreau du Temple, 20 février 2023, Paris.

Le mardi 21 février 2023

de 18h30 à 20h00

Le lundi 20 février 2023

de 18h30 à 20h00

. payant

Places de 10 à 20€ / Pass soirée 3 spectacles à 40€

L’intimité de l’adolescence revisitée par Rébecca Chaillon, entre doutes et désirs, découverte de soi et de l’autre, à découvrir au Festival Everybody !

Boutons sur le nez et le front, poils et seins qui poussent trop et pas assez, à l’adolescence, rien ne va. Où qu’on se trouve, on n’est pas à sa place : que ce soit dans le cadre de la famille ou dans celui du collège, les règles sont inadaptées aux corps et aux esprits en pleine transformation.

La performeuse Rébecca Chaillon garde de cet âge le goût amer d’une incompréhension généralisée. À partir de la rage ressentie alors, du rejet viscéral de l’ordre imposé, en somme, de ce qu’elle n’a pas digéré, elle crée Plutôt vomir que faillir, son premier spectacle pour un public adolescent. Replongeant dans ces années, dans la cantine d’un établissement scolaire, dans la cuisine d’une famille nombreuse non blanche, elle donne à voir le surgissement d’une intimité en construction, les tempêtes douces ou violentes qui déterminent appétits, désirs et dégoûts, les questions qui fâchent et qui forgent la personnalité.

Entourée de quatre jeunes interprètes, Rébecca Chaillon compose le spectacle qu’elle aurait aimé voir quand elle était au collège. Un spectacle dont la poésie et la force de subversion pourrait soigner notre corps intime et social.

Pass Soirée

Achetez dès à présent votre Pass Soirée et profitez de 3 spectacles en 1 soirée !

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Contact : https://weez.li/2JC4NLWG 0183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/2JC4NLWG

© Marikel Lahana Plutôt vomir que faillir – Rébecca Chaillon