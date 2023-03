✨ La minutie du vitrail Tiffany Sandra JULIEN artiste vitrailliste, 29 mars 2023 10:00, Plussulien.

Je vous invite à venir découvrir mon univers créatif alliant à la fois lumières, ombres et reflets. Êtes-vous prêt à embarquer pour ce voyage féerique ? 29 mars – 2 avril 1

✨ PRÉSENTATION dans mon petit atelier/exposition, de mon univers créatif coloré, lumineux et vivant. Artiste vitrailliste, je vous ouvre les portes de mon atelier-exposition et vous accueille au cœur du centre Bretagne. Sur une colline, au pays des Korrigans, au pied d’un arc en ciel, venez découvrir mon trésor : le vitrail Tiffany. Chaque pièce de verre, coupée et meulée minutieusement, est sertie d’un ruban de cuivre, puis le vitrail est assemblé tel un puzzle par brasure à l’étain.

✨ EXPOSITION de quelques-unes de mes créations en vitrail Tiffany : tableaux, luminaires, attrape-soleil, miroirs, etc. Vous aurez ainsi un aperçu des possibilités que procure cette technique originale et flexible qu’est le vitrail Tiffany.

✨ DÉMONSTRATION de cet art de lumière. Passionnée autodidacte par le vitrail depuis 20 ans, créatrice d’ambiances lumineuses et multicolores. Je vous révélerai mon savoir-faire et partagerai mon engouement pour cette technique créative qui utilise des verres teintés dans la masse et se joue des éclairages qui l’entourent.

✨ A VOTRE DISPOSITION pour toutes informations ou pour une future création personnalisée à intégrer à votre décoration d’intérieure. Vous n’êtes pas libre pour les JEMA ou vous souhaitez une entrevue privée. Je vous accueillerai avec plaisir toute l’année sur simple rendez-vous par mail ou téléphone. Vous pourrez au choix, par la suite acquérir un vitrail décoratif, commander une création personnalisée pour l’intégrer à votre décoration et/ou suivre un stage d’initiation à la technique dans le dessein de créer un vitrail.

✨ RESTRICTION sanitaire, mon atelier étant petit, accueil simultané de 5 personnes au maximum dans le respect des gestes barrières.

Sandra JULIEN

Artiste vitrailliste

Créatrice d’ambiance

Sandra JULIEN artiste vitrailliste 2 rue du Centre 22320 Plussulien Plussulien 22320 Côtes-d’Armor

_**✨**_ _**PRÉSENTATION**_ dans mon petit atelier/exposition, de mon univers créatif coloré, lumineux et vivant. Artiste vitrailliste, je vous ouvre les portes de mon atelier-exposition et vous accueille au cœur du centre Bretagne. Sur une colline, au pays des Korrigans, au pied d’un arc en ciel, **venez découvrir mon trésor : le vitrail Tiffany**. Chaque pièce de verre, coupée et meulée minutieusement, est sertie d’un ruban de cuivre, puis le vitrail est assemblé tel un puzzle par brasure à l’étain.

_**✨**_ _**EXPOSITION**_ de quelques-unes de mes créations en vitrail Tiffany : tableaux, luminaires, attrape-soleil, miroirs, etc. **Vous aurez ainsi un aperçu des possibilités que procure cette technique originale et flexible** qu’est le vitrail Tiffany.

_**✨**_ _**DÉMONSTRATION**_ de cet art de lumière. Passionnée autodidacte par le vitrail depuis 20 ans, **créatrice d’ambiances lumineuses et multicolores**. Je vous révélerai mon savoir-faire et partagerai mon engouement pour cette technique créative qui utilise des verres teintés dans la masse et se joue des éclairages qui l’entourent.

_**✨**_ _**A VOTRE DISPOSITION**_ pour toutes informations ou pour une future création personnalisée à intégrer à votre décoration d’intérieure. Vous n’êtes pas libre pour les JEMA ou vous souhaitez une entrevue privée. **Je vous accueillerai avec plaisir toute l’année sur simple rendez-vous** par mail ou téléphone. Vous pourrez au choix, par la suite acquérir un vitrail décoratif, commander une création personnalisée pour l’intégrer à votre décoration et/ou suivre un stage d’initiation à la technique dans le dessein de créer un vitrail.

_**✨**_ _**RESTRICTION**_ sanitaire, mon atelier étant petit, **accueil simultané de 5 personnes au maximum** dans le respect des gestes barrières.

_**Sandra JULIEN

Artiste vitrailliste

Créatrice d’ambiance**_