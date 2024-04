Plusieur’s man show Le Colisée Biarritz, jeudi 30 mai 2024.

Plusieur’s man show Le Colisée Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Enseignante d’espagnol depuis plus de 20 ans, Shirley Casala Labruquère s’est lancée cette année scolaire dans un projet de pièce de théâtre plutôt atypique mélangeant « one-man-show » et « comédie musicale ». Le thème de ce spectacle est principalement les relations entre adolescents et parents. Une suite de sketchs drôles, des chansons emblématiques sur l’école revisitées et une partie danse dénonçant le harcèlement scolaire forment un spectacle pétillant et surprenant !Des élèves de la sixième à la troisième ont répété chaque semaine entre midi et deux afin de pouvoir se produire sur la scène d’un beau théâtre le Colisée de Biarritz ! Ce projet a demandé énormément d’investissement et beaucoup d’heures de travail. Bénévole infatigable, elle trouve fondamental d’accompagner des jeunes et de leur faire partager l’amour du spectacle vivant. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 18:00:00

fin : 2024-05-30 19:30:00

Le Colisée 11 Avenue Sarasate

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Plusieur’s man show Biarritz a été mis à jour le 2024-04-06 par OT Biarritz