Semaine de l'emploi et du handicap
20 – 24 novembre
Plusieurs lieux : salle des arts 1 – CCAS – Salle Albert Camus

Dans le cadre de la semaine de l'emploi et du handicap à Cugnaux, le Relais Entreprises emploi, vous propose :
• un atelier d'accès à vos droits,

• des ateliers de préparation à la rencontre avec les recruteurs,

• un atelier d’information à destination des entreprises (avantages, aides octroyées pour le recrutement d’une personne en situation de handicap),

• des rencontres emploi avec des recruteurs qui seront présents pour vous rencontrer, échanger avec vous sur votre candidature à une offre à pourvoir. Seront également présents des partenaires de l'accompagnement et en lien avec la thématique du handicap. Un café signé vous sera proposé avec l'association cugnalaise ELHEVA (demande d'une boisson avec le langage des signes).

2023-11-20T01:00:00+01:00 – 2023-11-21T00:59:59+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-11-20T01:00:00+01:00 – 2023-11-21T00:59:59+01:00
2023-11-24T01:00:00+01:00 – 2023-11-25T00:59:59+01:00

Lieu: Plusieurs lieux : salle des arts 1 - CCAS - Salle Albert Camus, Cugnaux

