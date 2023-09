Journée avec Connexion Champagne Plusieurs lieux Reims, 14 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

9h15 Accueil (thé, café, jus biscuits)

Atelier d’ancrage

Méditation guidée

Balade Connexion Champenoise

Dégustions en pleine nature

Champagne issu de viticulture durable

Déjeuner au champagne

Pique-nique entrée plat dessert

Atelier peinture technique bloom

Séance Yoga (tous niveaux)

Atelier sylvothérapie

Retour au cellier

Partage d’expériences

Fin prévu vers 18h30

Maximum 16 places, clôture le 6 octobre 2023

Suite à d’éventuels aléas technique ou climatique indépendant de notre volonté, le programme peut être ajusté..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Plusieurs lieux

Reims 51100 Marne Grand Est



9:15 am Welcome (tea, coffee, juice, cookies)

Anchoring workshop

Guided meditation

Connexion Champenoise walk

Nature tasting

Champagne from sustainable viticulture

Champagne lunch

Picnic starter main course dessert

Bloom painting workshop

Yoga session (all levels)

Sylvotherapy workshop

Back to the cellar

Sharing experiences

Ending around 6:30 pm

Maximum 16 places, closing date October 6, 2023

Due to technical or climatic contingencies beyond our control, the program may be adjusted.

9:15 Bienvenida (té, café, zumo y galletas)

Taller de anclaje

Meditación guiada

Paseo por la Connexion Champenoise

Catas en plena naturaleza

Champán de viticultura sostenible

Almuerzo con champán

Picnic entrante plato principal postre

Taller de pintura de flores

Sesión de yoga (todos los niveles)

Taller de silvoterapia

Regreso a la bodega

Compartir experiencias

Finalización prevista sobre las 18.30 h

Máximo 16 plazas, fecha límite 6 de octubre de 2023

Por razones técnicas o climáticas ajenas a nuestra voluntad, el programa puede sufrir modificaciones.

9.15 Uhr Begrüßung (Tee, Kaffee, Saft Kekse)

Workshop zur Verankerung

Geführte Meditation

Spaziergang Connexion Champenoise

Verkostungen in der Natur

Champagner aus nachhaltigem Weinbau

Mittagessen mit Champagner

Picknick Vorspeise Hauptgericht Dessert

Workshop Malerei Bloom-Technik

Yoga-Sitzung (alle Niveaus)

Workshop Sylvotherapie

Rückkehr in den Weinkeller

Austausch von Erfahrungen

Geplantes Ende gegen 18:30 Uhr

Maximal 16 Plätze, Abschluss am 6. Oktober 2023

Aufgrund möglicher technischer oder klimatischer Unwägbarkeiten, die außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, kann das Programm angepasst werden.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts