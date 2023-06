Festival Lettres d’Automne Plusieurs lieux Montauban, 20 novembre 2023, Montauban.

Montauban,Tarn-et-Garonne

Prenez date !

La 33e édition du festival littéraire Lettres d’automne se tiendra du 20 novembre au 3 décembre 2023 avec Maylis de Kerangal en invitée d’honneur..

2023-11-20 à ; fin : 2023-12-03 . .

Plusieurs lieux

Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie



Make a date!

The 33rd edition of the Lettres d’automne literary festival will be held from November 20 to December 3, 2023 with Maylis de Kerangal as guest of honor.

¡Hacer una cita!

La 33ª edición del festival literario Lettres d’automne se celebrará del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2023 con Maylis de Kerangal como invitada de honor.

Merken Sie sich den Termin vor!

Die 33. Ausgabe des Literaturfestivals Lettres d’automne wird vom 20. November bis zum 3. Dezember 2023 stattfinden, mit Maylis de Kerangal als Ehrengast.

