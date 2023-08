Panoramic Tour Experience – Journées européennes du patrimoine Plusieurs lieux Hautvillers, 16 septembre 2023, Hautvillers.

Hautvillers,Marne

3 expériences paysagères immersives installé dans un transat.

• 16/09 à 11h – Hautvillers (Rue de Cumières)

Une dégustation commentée à deux voix par la Villa Bissinger. Le Champagne mis à l’honneur n’aura plus de secret pour vous !

• 16/09 à 20h – Bouzy (Point GPS :49.097622613720326, 4.140172238449541)

Moment suspendu … Un duo de musiciens en acoustique (flûte et violoncelle) vous proposera des airs d’opéra à la lueur de la bougie.

• 17/09 à 11h – Mutigny (Stationnement à la mairie puis rdv rue de la côte de mai)

C’est dimanche ! « Rendez-vous conte » ! Des Histoires à mâcher pleine d’humour de malice et de poésie, le tout en musique !

SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT (PLACES LIMITÉES).

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Plusieurs lieux Rue de Cumières

Hautvillers 51160 Marne Grand Est



3 immersive landscape experiences in a deckchair.

? 16/09 at 11am – Hautvillers (Rue de Cumières)

A tasting with commentary by Villa Bissinger. You’ll know all the secrets of Champagne!

? 16/09 at 8pm – Bouzy (GPS point :49.097622613720326, 4.140172238449541)

Suspended moment … A duo of acoustic musicians (flute and cello) will perform opera arias by candlelight.

? 17/09 at 11am – Mutigny (Park at the town hall, then meet at rue de la côte de mai)

It’s Sunday! « Rendez-vous conte »! Chewy stories full of humor, mischief and poetry, all set to music!

BY RESERVATION ONLY (PLACES ARE LIMITED)

3 experiencias paisajísticas inmersivas en una tumbona.

? 16/09 a las 11h – Hautvillers (Rue de Cumières)

Una degustación comentada por Villa Bissinger. ¡Conocerá todos los secretos del Champagne!

? 16/09 a las 20:00 h – Bouzy (punto GPS :49.097622613720326, 4.140172238449541)

Un momento suspendido … Un dúo de músicos acústicos (flauta y violonchelo) interpretará arias de ópera a la luz de las velas.

? 17/09 a las 11:00 h – Mutigny (aparcar en el ayuntamiento y reunirse en la rue de la côte de mai)

¡Es domingo! ¡ »Rendez-vous conte »! Cuentos masticables llenos de humor, picardía y poesía, ¡todo ello al ritmo de la música!

SÓLO CON RESERVA PREVIA (PLAZAS LIMITADAS)

3 immersive Landschaftserlebnisse in einem Liegestuhl installiert.

? 16/09 um 11 Uhr – Hautvillers (Rue de Cumières)

Eine von der Villa Bissinger kommentierte Weinprobe mit zwei Stimmen. Der zu Ehren gebrachte Champagner wird kein Geheimnis mehr für Sie sein!

? 16/09 um 20 Uhr – Bouzy (GPS-Punkt:49.097622613720326, 4.140172238449541)

Ein schwebender Moment … Ein akustisches Musikerduo (Flöte und Cello) wird Ihnen bei Kerzenschein Opernmelodien darbieten.

? 17/09 um 11 Uhr – Mutigny (Parken am Rathaus, dann Treffpunkt Rue de la côte de mai)

Es ist Sonntag! « Rendez-vous conte »! Geschichten zum Kauen voller Humor, Bosheit und Poesie, und das alles mit Musik!

NUR MIT RESERVIERUNG (BEGRENZTE PLÄTZE)

