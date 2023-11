Semaine de la solidarité – Téléthon Plusieurs lieux de la ville Saint-Martin-de-Seignanx, 6 décembre 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx,Landes

Saint-Martin-de-Seignanx et ses associations vous invitent à partager convivialité et solidarité. Inscrivez-vous !

MERCREDI 6 :

10 h 30 – Jeux para-sportifs sur parcours santé – La Martinière (avec les enfants de l’ALSH)

JEUDI 7 :

14 h – Jeux de société – Espace G.Larrieu – Salle Lou Bet Adge

19 h 30 – Projection Film « De toutes nos forces » puis temps d’échange – Salle E. Cros

VENDREDI 8 :

20 h – Concert Banda Bonga – Eglise

SAMEDI 9 :

8 h – Petit déjeuner – EHPAD L. Lafourcade

8h45 – Randonnées pédestres 10 ou 15 km – Départ de l’EHPAD L. Lafourcade

De 9h à 12 h – Rencontre sport et handicap – Espace J. Rameau

12h30 – Repas des marcheurs – Salle Camiade.

13h30 – Concours de pétanque – Boulodrome

14 h – Cycloton 25 km- Départ Place J. Rameau

17 h – Heure du conte « En attendant le Père Noël » aussi en langue des signes. A partir de 3 ans – salle Camiade

19h30 – Repas du Téléthon.

2023-12-06 fin : 2023-12-09 . EUR.

Plusieurs lieux de la ville

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Saint-Martin-de-Seignanx and its associations invite you to share conviviality and solidarity. Sign up now!

WEDNESDAY 6 :

10:30 am – Para-sports games on the fitness trail – La Martinière (with ALSH children)

THURSDAY 7 :

2 p.m. – Board games – Espace G.Larrieu – Salle Lou Bet Adge

7:30 p.m. – Screening of the film « De toutes nos forces » followed by a discussion – Salle E. Cros

FRIDAY 8 :

8 pm – Concert Banda Bonga – Church

SATURDAY 9 :

8 h – Breakfast – EHPAD L. Lafourcade

8:45 am – 10 or 15 km hikes – Departure from EHPAD L. Lafourcade

9 a.m. to 12 p.m. – Sport and disability meeting – Espace J. Rameau

12:30 pm – Walkers’ meal – Salle Camiade.

1:30pm – Petanque competition – Boulodrome

2 p.m. – Cycloton 25 km- Departure Place J. Rameau

5 p.m. – Story time » En attendant le Père Noël » also in sign language. From 3 years – salle Camiade

7:30pm – Telethon meal

Saint-Martin-de-Seignanx y sus asociaciones te invitan a unirte a la diversión y la solidaridad. ¡Apúntate ya!

MIÉRCOLES 6 :

10h30 – Juegos para-deportivos en la pista de fitness – La Martinière (con los niños de la ALSH)

JUEVES 7 :

14.00 h – Juegos de mesa – Espace G.Larrieu – Salle Lou Bet Adge

19.30 h – Proyección de la película « De toutes nos forces » seguida de un debate – Salle E. Cros

VIERNES 8 :

20.00 h – Concierto de Banda Bonga – Iglesia

SÁBADO 9 :

8h – Desayuno – EHPAD L. Lafourcade

8h45 – Paseos de 10 o 15 km – Salida del EHPAD L. Lafourcade

9h a 12h – Encuentro sobre deporte y discapacidad – Espace J. Rameau

12h30 – Comida de los senderistas – Salle Camiade.

13.30 h – Competición de petanca – Boulodrome

14.00 h – Ciclotón 25 km – Salida Espace J. Rameau

17.00 h – Cuentacuentos « Esperando a Papá Noel » también en lenguaje de signos. A partir de 3 años – salle Camiade

19.30 h – Comida del Teletón

Saint-Martin-de-Seignanx und seine Vereine laden Sie ein, Geselligkeit und Solidarität zu teilen. Melden Sie sich an!

MITTWOCH, 6 :

10:30 Uhr – Parasportliche Spiele auf dem Gesundheitsparcours – La Martinière (mit den Kindern der ALSH)

DONNERSTAG, 7:

14 Uhr – Gesellschaftsspiele – Espace G.Larrieu – Saal Lou Bet Adge

19.30 Uhr – Filmvorführung « De toutes nos forces » (Mit vereinten Kräften), anschließend Zeit zum Austausch – Salle E. Cros

FREITAG, DEN 8:

20 Uhr – Konzert Banda Bonga – Kirche

SAMSTAG, 9:

8.00 Uhr – Frühstück – Pflegeheim L. Lafourcade

8:45 Uhr – Wanderungen 10 oder 15 km – Abfahrt von EHPAD L. Lafourcade

9.00 bis 12.00 Uhr – Treffen Sport und Behinderung – Espace J. Rameau

12:30 Uhr – Mahlzeit für Wanderer – Salle Camiade.

13:30 Uhr – Petanque-Wettbewerb – Boulodrome

14 h – Cycloton 25 km- Start Place J. Rameau

17 Uhr – Märchenstunde « Warten auf den Weihnachtsmann » auch in Gebärdensprache. Ab 3 Jahren – Salle Camiade

19:30 Uhr – Telethon-Essen

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Seignanx