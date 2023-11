Chants de Noël dans les Bouches-du-Rhône Plusieurs lieux dans les Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement, 2 décembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le conseil Départemental des Bouches du Rhône vous invite pour les chants de Noël. 65 concerts gratuits seront organisés dans tout le Département du 2 au 22 décembre 2023..

2023-12-02 fin : 2023-12-22 . .

Plusieurs lieux dans les Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Bouches du Rhône departmental council invites you to join in the Christmas carol singing. 65 free concerts will be held throughout the department from December 2 to 22, 2023.

El Consejo Departamental de Bouches du Rhône le invita a participar en el canto de villancicos. Del 2 al 22 de diciembre se celebrarán 65 conciertos gratuitos en todo el Departamento.

Der Rat des Départements Bouches du Rhône lädt Sie zum Weihnachtssingen ein. 65 kostenlose Konzerte werden vom 2. bis 22. Dezember 2023 im ganzen Département veranstaltet.

Mise à jour le 2023-11-03 par Provence Tourisme