Festival Xaltaian Best #3 Plusieurs lieux, 9 juin 2023 20:00, .

Toujours gratuit et populaire, le Xaltaian Best poursuit sa route dans les rues de Ciboure, pour partager avec les habitants des moments collectifs et festifs ! 9 et 10 juin 1

https://www.facebook.com/cultureciboure

Le festival de musique Xaltaian Best est né à Ciboure en 2021 : 3 ans que le festival met à l’honneur les talents musicaux du territoire, 3 ans que les Cibouriennes et les Cibouriens se rassemblent autour de musiques d’ici et d’ailleurs dans les quartiers de la ville, 3 ans que Xaltaian Best fait bouger Ciboure !

Pour sa soirée d’ouverture, le festival fera vibrer et s’illuminer la Place Koxe Arbiza avec les sonorités rock et folk de Zortzi et Ixabe, suivies de la performance pyrotechnique de la Compagnie Deabru Beltzak avec son spectacle haut en lumière, Les Tambours de Feu !

Le samedi, direction le fronton municipal pour une soirée aux accents anglais et basques : Kraft et Honky Tonky Trio ouvriront la soirée avant de laisser place au groupe mythique originaire de Gernika Gatibu, et la soirée se clôturera sur les rythmes effrénés du DJ Itzaletan Sua.

Toujours gratuit et populaire, le Xaltaian Best poursuit sa route dans les rues de Ciboure, pour partager avec les habitants des moments collectifs et festifs !

Plusieurs lieux 64500 ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques