Sarthe EUR « Plusieurs fois la fin du monde »

Nous avons proposé à Guillaume Lavenant, auteur et metteur en scène, une création originale à l’issue de sa résidence dans nos murs. Le Théâtre de Chaoué a été un des premiers soutiens à sa dernière création « Winter is coming » actuellement en tounée. théâtre

à partir de 14 ans

durée : 1h30 Théâtre des Faux Revenants (44)

Texte et mise en scène Guillaume Lavenant La fin du monde est proche. Sur scène les personnages se débattent, et, devant l’imminence de la catastrophe, se sentent soudain plus vivants que jamais. C’est le moment où le passé revient, et où chacun se livre à mesure que le monde se referme… Allonnes

