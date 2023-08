MONTPELLIER COCKTAIL TOUR Plusieurs bars de Montpellier Montpellier, 12 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Du 12 au 15 septembre 2023, le Montpellier Cocktail Tour vous invite à découvrir et déguster des créations élaborées par des établissements renommés. Parmi les joyaux de la mixologie figurent Le Quatrième Tiers, Le Bonsoir Cocktail Bar, Le Mio Bar et bien d’autres !.

2023-09-12 fin : 2023-09-15 . .

Plusieurs bars de Montpellier

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



From September 12 to 15, 2023, the Montpellier Cocktail Tour invites you to discover and taste creations from renowned establishments. Mixology gems include Le Quatrième Tiers, Le Bonsoir Cocktail Bar, Le Mio Bar and many more!

Del 12 al 15 de septiembre de 2023, el Montpellier Cocktail Tour le invita a descubrir y degustar las creaciones de algunos de los mejores establecimientos del mundo. Entre estas joyas de la mixología se encuentran Le Quatrième Tiers, Le Bonsoir Cocktail Bar, Le Mio Bar y ¡muchos más!

Vom 12. bis 15. September 2023 lädt die Montpellier Cocktail Tour Sie dazu ein, Kreationen zu entdecken und zu probieren, die von renommierten Lokalen hergestellt wurden. Zu den Juwelen der Mixologie gehören Le Quatrième Tiers, Le Bonsoir Cocktail Bar, Le Mio Bar und viele andere!

Mise à jour le 2023-08-17 par OT MONTPELLIER