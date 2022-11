Plus20 · L’avenir part d’ici Marseille 3e Arrondissement, 21 novembre 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Plus20 · L’avenir part d’ici

41 rue Jobin Friche Belle de Mai Restaurant Les grandes Tables Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhne Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

2022-11-21 17:30:00 17:30:00 – 2022-11-21

Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhne

Pour la 5e année consécutive, une rencontre dédiée à la prospective de futurs souhaitables & désirables, pour toutes et tous.



Quels sont les métiers de demain qui feront de l’alimentation durable une réalité ? Comment adapter le bâti à l’intensification du changement climatique ainsi qu’aux problématiques de santé ? Dans la perspective d’une société inclusive : comment le numérique peut-il devenir un outil au service de toutes les populations ?



Cet évènement a pour objectif de rassembler la diversité des acteur·ice·s de l’Économie Sociale et Solidaire, de l’innovation sociale et du territoire de la métropole Aix-Marseille pour se projeter ensemble sur les grands défis de notre époque.



Le temps d’une soirée, c’est l’opportunité pour tou·te·s celles et ceux avec l’envie d’agir de trouver des solutions aux grands défis de notre société en s’intéressant à trois problématiques essentielles : « Se nourrir, habiter, inclure les vulnérabilités ». Autrement dit, imaginer collectivement, à partir de projets innovants et de prises de parole inspirantes, les actions à initier sur nos territoires pour répondre aux défis actuels des marseillais·e·s.



Se nourrir – Le corps et l’esprit

Expert·e·s associé·e·s : ARCADE (Groupe Vyv) et DOMENE SCOP

Habiter – Se loger et vivre-ensemble

Expert·e·s associé·e·s : Arborescence et Les pépites d’Air Bel.

Société inclusive – Inclure les vulnérabilités

Expert·e·s associé·e·s : La Cité de l’Agriculture et L’incassable.

Au programme : témoignages inspirants, partages d’expériences, ateliers thématiques, animations créatives ; différents formats à expérimenter le temps d’une soirée pour stimuler nos imaginaires, et identifier des pistes de solutions concrètes pour agir dès maintenant sur les enjeux de société à venir.



Une proposition de Inter-Made, MGEN et la Friche la Belle de Mai.

[Restaurant Les grandes Tables]

Rencontre annuelle et prospective autour de l’innovation sociale et de la thématique « se nourrir, habiter, inclure les vulnérabilités ».

Une proposition de Inter-Made, MGEN et la Friche la Belle de Mai.

http://www.lafriche.org/

Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-11-14 par