« Plus vite, plus haut, plus fort », légendes olympiques Bibliothèque Valeyre Paris

Le samedi 20 janvier 2024

de 11h00 à 12h00

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit

« Plus vite, plus haut, plus fort». Quelle belle devise olympique ! Mais l’essentiel n’est pas de gagner, c’est de participer, comme le disait Pierre de Coubertin. Caroline Castelli vous contera quelques légendes d’aujourd’hui et d’hier où des athlètes rivalisent d’agilité et de rapidité tout en restant solidaires avec l’esprit sportif. Tout débute en Grèce, il y a 3000 ans environ… » Initiée dès le berceau à la transmission orale familiale, au mystère de la Parole et du Verbe, Caroline Castelli n’a eu qu’une quête depuis ce temps : continuer de récolter les paroles anciennes des vieux sages et des vieilles femmes mystiques aux yeux qui brillent comme des étoiles. Sa curiosité des autres cultures la fait voyager autour de la Terre, elle se balade sur les continents avec une oreille attentive à l’origine du monde. Conteuse sans frontières, artiste internationale, sa vie dans la banlieue pluriculturelle de Seine St Denis la conforte vers l’universalité des contes. Hyperactive de la création, elle a créé plus d’une centaine de spectacles. Sa voix puissante ou caressante aux accents changeants et surprenants, transporte et éveille ceux qui l’écoutent. Allant de la tonitruance à la délicatesse, son arc-en-ciel de voix illustre à merveille les légendes et mythes. Comme le lui avait dit cet enfant à la fin d’un spectacle : « T’as toutes les voix de la Vie. » Pour tout public à partir de 5 ans. Réservation obligatoire. Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris Contact : +33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris Contact : +33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr

Bibliothèque Valeyre Paris