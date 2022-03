Plus Rien d’Humain Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Duo de rockstars Après de grandes et belles aventures en chanson (Orlando, Bel Armel pour elle et Les Poids Plume, Les deux maris de la femme poisson pour lui), c’est en duo rock que Christelle Boizanté et Fabrice Guérin montent aujourd’hui sur scène. Sur des samples compacts de percussions, Fabrice déroule à la guitare un tapis parfois nerveux de sonorités puissantes. Là dessus, Christelle déchante avec humour, avec joie, avec hargne, un portrait acide du monde d’avant. Mais d’avant quoi ? ### Plus d’infos [Site web](http://www.grand-rond.org/) ![]() ### Infos pratiques Ouverture des portes à 18h30 Du 15 au 19 mars à 19h Durée : 50mn

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Participation libre

