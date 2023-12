Les Artistes de l’Alternateur Pas.sages à la PPGM (OP) PLUS PETITE GALERIE DU MONDE (OU PRESQUE) Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Les Artistes de l’Alternateur Pas.sages à la PPGM (OP) PLUS PETITE GALERIE DU MONDE (OU PRESQUE) Roubaix, 7 janvier 2024, Roubaix. Les Artistes de l’Alternateur Pas.sages à la PPGM (OP) 7 – 27 janvier 2024 PLUS PETITE GALERIE DU MONDE (OU PRESQUE) Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-07T11:30:00+01:00 – 2024-01-07T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T15:00:00+01:00 – 2024-01-27T18:00:00+01:00 C’est un jeu entre celui qui regarde et celui qui a créé. Jeux de mots, portes à traverser, ponts à franchir, chemins sans balises, une possibilité de se perdre, un droit à l’errance.

L'atelier d'artistes l'Alternateur implanté à Roubaixa fermé ses portes en décembre. Les artistes ici présents nous en ouvrent une autre, protéiforme, un carrefour des possibles, un « à venir » Marilyn Mattei, autrice

PLUS PETITE GALERIE DU MONDE (OU PRESQUE)
69 rue des Arts 100 ROUBAIX
Roubaix 59100

