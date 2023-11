TROIS ARTISTES EXPOSENT EN DÉCEMBRE 2023 A LA PPGM(OP) PLUS PETITE GALERIE DU MONDE (OU PRESQUE) Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix TROIS ARTISTES EXPOSENT EN DÉCEMBRE 2023 A LA PPGM(OP) PLUS PETITE GALERIE DU MONDE (OU PRESQUE) Roubaix, 3 décembre 2023, Roubaix. TROIS ARTISTES EXPOSENT EN DÉCEMBRE 2023 A LA PPGM(OP) 3 – 17 décembre PLUS PETITE GALERIE DU MONDE (OU PRESQUE) Entrée libre Michel COHEN Céramiste : « Cuire au bois, c’est confier au feu une partie de mon travail afin qu’il lui donne son propre souffle de vie » Nathalie QUINTON Céramiste : après Toc-Toc-Toc, l’histoire des trois petits cochons présentée à la PPGM(OP) en 2019, la voilà qui vient nous raconter celle de la Petite Sirène Lionel DECAMPS Peintre : « Plier, couper, assembler, stratifier, éplucher, superposer, adjoindre sont autant de gestes qui m’ont permis de ne plus représenter les volumes mais de les présenter, de les faire émerger directement dans l’espace du spectateur » PLUS PETITE GALERIE DU MONDE (OU PRESQUE) 69 rue des Arts 100 ROUBAIX Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T11:30:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Roubaix Lieu PLUS PETITE GALERIE DU MONDE (OU PRESQUE) Adresse 69 rue des Arts 100 ROUBAIX Ville Roubaix

