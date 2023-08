Christelle Fillod et Els Van Riel, plasticiennes PLUS PETITE GALERIE DU MONDE (OU PRESQUE) Roubaix, 10 septembre 2023, Roubaix.

Christelle Fillod et Els Van Riel, plasticiennes 10 – 30 septembre PLUS PETITE GALERIE DU MONDE (OU PRESQUE) Entrée libre

La Plus Petite Galerie du Monde (ou presque) accueille pendant un mois Christelle Fillod, plasticienne.

Aux côtés de son invitée Els Van Riel, plasticienne comme elle, Christelle Fillod expose une série « A propos de danse », dans la continuité de sa rencontre avec les deux chorégraphes Yukiko Shinozaki et Heine Avdal, et « En photographie », une série d’exploration du paysage réalisée en sténopé dans une caravane transformée en chambre noire.

Chrsitelle Fillod explique avec force et simplicité le lien qui existe entre ces deux axes de travail :

« Je fais chaque fois une expérience sensorielle avec les lieux où je suis. Je me connecte aux choses avec mon ressenti. Je veux être au plus près de ce qui est là, dans son esssence, dans son énergie ».

Le jour du vernissage, Yukiko Shinozaki et Heine Avdal, chorégraphes, proposeront une performance, accompagnés par Johann Loiseau au son et à la musique.

PLUS PETITE GALERIE DU MONDE (OU PRESQUE) 69 rue des Arts 100 ROUBAIX Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.15.79.18.25 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T11:30:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

2023-09-30T15:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

milk graphic&web&video