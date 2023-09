Cet évènement est passé Cabaret Voltaire numéro 2 PLUS PETITE GALERIE DU MONDE (OU PRESQUE) Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Cabaret Voltaire numéro 2 PLUS PETITE GALERIE DU MONDE (OU PRESQUE) Roubaix, 3 septembre 2023, Roubaix. Cabaret Voltaire numéro 2 Dimanche 3 septembre, 11h00 PLUS PETITE GALERIE DU MONDE (OU PRESQUE) entrée libre CABARET VOLTAIRE ! Herve Waguet vous invite dimanche 3 septembre de 11h00 à 17h00 à la plus petite galerie du monde (ou presque) 69 rue des arts à Roubaix… Pour la fin de sa résidence d’été.Les sérigraphies réalisées cet été à la Danseuse, l’avancement de trois fois rien ( livre d’artistes en cours de réalisation). les Kachina, les écorchés, les trois fois rien, MDR et autre … PLUS PETITE GALERIE DU MONDE (OU PRESQUE) 69 rue des Arts 100 ROUBAIX Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0609624006 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

art sérigraphie PPGM ( op) Hervé Waguet

