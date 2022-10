Plus on est de fous, plus on rit

2022-10-28 – 2022-10-28 Le conseil local de santé mentale du grand libournais présente une soirée d’improvisation, plus on est de fous, plus on rit avec la compagnie Enunseulmot.

Entrée gratuite sur inscription. Nombre de places limité.

+33 5 57 41 52 60

