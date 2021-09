Rezé Auditorium (L') - Rezé Loire-Atlantique, Nantes Plus noir que noir – Ensemble Ictus – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Plus noir que noir – Ensemble Ictus – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 30 novembre 2021, Rezé. 2021-11-30

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non 15 € / 21 € BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30) Musique contemporaine/Musique baroque.L’ensemble Ictus, ici dans une formule en trio, tisse des liens entre musique baroque et compositions contemporaines, au fil de 17 courtes pièces poétiques. Depuis près de 30 ans, l’ensemble bruxellois Ictus se consacre au présent de la musique, ses formes les plus neuves et ses liens avec la danse. Dans une formation resserrée autour de la voix claire de la soprano Theresa Dlouhy, de la viole de gambe d’Eva Reiter et des guitares de Tom Pauwels, Ictus propose avec “Plus noir que noir” une sélection de courtes chansons d’hier et d’aujourd’hui, qui ont en partage une attirance pour le crépusculaire et le bizarre. Un concert comme une traversée musicale entre le premier baroque (John Dowland, Tobias Hume) et aujourd’hui (Jürg Frey, Bernhard Gander), geste poétique où se révèlent mélodies douces-amères, ostinati à la Purcell, chansons pop ralenties cent fois et confidences nocturnes. Ensemble IctusTheresa Dlouhy, sopranoEva Reiter, viole de gambeTom Pauwels, guitares acoustique et électriqueDurée : 1h Dans le cadre de Baroque en Scène Auditorium (L’) – Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé 02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Auditorium (L') - Rezé Adresse Avenue de Bretagne Ville Rezé lieuville Auditorium (L') - Rezé Rezé