Plus haut que les flammes Centre culturel canadien, 19 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 19 octobre 2021

de 20h à 22h

gratuit

Dans le cadre du Mois de l’histoire des femmes au Canada, le Centre culturel canadien vous invite à la projection du documentaire “Plus haut que les flammes” de Monique LeBlanc, adapté du poignant poème éponyme de la poète québécoise Louise Dupré, lauréate du Prix du Gouverneur général du Canada en 2011

Bouleversée par une visite à Auschwitz et à Birkenau, une femme, grand-mère, essaie de continuer à vivre et de prendre soin d’un enfant. Car au-delà des pires horreurs provoquées par l’humanité, il y a l’enfance, pour et par laquelle le cours du temps doit continuer. Tissant des liens entre différentes histoires, différentes réalités et différents paysages, d’Auschwitz au Canada, en passant par les États-Unis, le Nicaragua et l’Ukraine, la réalisatrice Monique LeBlanc offre un point d’ancrage pour penser une issue et veiller à élever les héritiers du monde le plus haut possible, « plus haut que les flammes ».

Cette projection sera suivie d’une rencontre avec Louise Dupré et d’une séance de signatures.

Louise Dupré

Poète, romancière et dramaturge, Louise Dupré a publié une vingtaine de titres, dont les recueils de poésie Plus haut que les flammes (2010) et La main hantée (2016) aux Éditions du Noroît et aux Éditions Bruno Doucey, ainsi que les romans L’album multicolore (2014) et Théo à jamais (2020), chez Héliotrope. Plus haut que les flammes a obtenu le Grand Prix Québecor du Festival International de la Poésie de Trois-Rivières et le Prix du Gouverneur général du Canada en 2011.

Plus haut que les flammes, Monique LeBlanc – Canada – 2020 – Documentaire – 104 min ; Bande annonce

Une soirée en partenariat avec l’Office national du film du Canada.

Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 75008

