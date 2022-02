Plus de poisson dans nos assiettes ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

le jeudi 17 février

Uniquement en visioconférence. En duplex avec l’Afrique de Sud Crustacés, mollusques, poissons, algues… les produits aquatiques représentent seulement 7% des protéines consommées au monde mais pourraient dépasser l’apport des protéines animales terrestres d’ici 50 ans. Parce qu’elles fournissent protéines, acides gras polyinsaturés et micronutriments précieux, les denrées aquatiques assurent la sécurité nutritionnelle dans nombre de pays. Et l’aquaculture tend à surpasser la pêche pour remplir nos assiettes. Le menu sera-t-il plus durable, sain et abordable ? Cette rencontre est organisée en partenariat avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD) Elle est proposée en écho à l’Année internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales – AIPAA 2022. Modération : Yves Sciama, journaliste scientifique. Crustacés, mollusques, poissons, algues, les produits aquatiques représentent 7% des protéines consommées au monde mais pourraient dépasser l’apport des protéines animales terrestres d’ici 50 ans. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

