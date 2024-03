PLUS CON TU MEURS DEFONCE DE RIRE Clermond-Ferrand, vendredi 26 avril 2024.

Après une soirée bien arrosée, Robert se réveille dans ses toilettes, un talon aiguille calibre 44 à la main.La gueule de bois bien présente, il constate une chose étrange : la porte d’entrée a disparu ! Cet accès grand ouvert va être le passe droit des pires galères ! Une Cendrillon un peu particulière, accompagnée de toute sa famille, va mettre à rude épreuve ce pauvre Robert. Et cerise sur le gâteau, va débarquer Jano, l’ange le plus con de l’histoire. Tellement con, qu’il a raté la porte d’entrée du paradis. Quiproquos, surprises et crises de nerfs ! Tout ce remue-ménage ne va pas tarder à attiser la curiosité des voisins, et… les voisins, c’est vous !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-26 à 21:00

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermond-Ferrand 63