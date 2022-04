Plus Beau Village de France – Journées européennes des métiers d’arts 2022 Pujols Pujols Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Pujols

Plus Beau Village de France – Journées européennes des métiers d’arts 2022 Pujols, 2 avril 2022, Pujols. Plus Beau Village de France – Journées européennes des métiers d’arts 2022 Place Saint-Nicolas Eglise Sainte-Foix Pujols

2022-04-02 – 2022-04-03 Place Saint-Nicolas Eglise Sainte-Foix

Pujols Lot-et-Garonne Pujols L’église Sainte-Foix située au coeur du village a vu récemment restaurer son remarquable décor peint intérieur daté de la fin du XVe siècle. Elle offre un cadre particulièrement adapté à la valorisation d’expositions. Sur le week-end se mettront en place une exposition et des démonstrations avec notamment la présence sur le parvis d’un ferronier-forgeron qui présente son travail sur sa forge ambulante. L’église Sainte-Foix située au coeur du village a vu récemment restaurer son remarquable décor peint intérieur daté de la fin du XVe siècle. Elle offre un cadre particulièrement adapté à la valorisation d’expositions. +33 6 09 37 45 44 L’église Sainte-Foix située au coeur du village a vu récemment restaurer son remarquable décor peint intérieur daté de la fin du XVe siècle. Elle offre un cadre particulièrement adapté à la valorisation d’expositions. Sur le week-end se mettront en place une exposition et des démonstrations avec notamment la présence sur le parvis d’un ferronier-forgeron qui présente son travail sur sa forge ambulante. Place Saint-Nicolas Eglise Sainte-Foix Pujols

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Pujols Autres Lieu Pujols Adresse Place Saint-Nicolas Eglise Sainte-Foix Ville Pujols lieuville Place Saint-Nicolas Eglise Sainte-Foix Pujols Departement Lot-et-Garonne

Pujols Pujols Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pujols/

Plus Beau Village de France – Journées européennes des métiers d’arts 2022 Pujols 2022-04-02 was last modified: by Plus Beau Village de France – Journées européennes des métiers d’arts 2022 Pujols Pujols 2 avril 2022 Lot-et-Garonne Pujols

Pujols Lot-et-Garonne