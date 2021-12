PLURIEL + ICE MACHINE, 2 février 2022, .

Date et horaire exacts : Le mercredi 02 février 2022

de 20h00 à 23h00

payant

PLURIEL est un groupe de rock alternatif créé par Hugo Outters et Elie Destienne, deux amis d’enfance de la région parisienne.

Hugo, guitariste, s’inspire de musique Folk et Rock (Van Morrison, Nick Drake, Radiohead, The Smashing Pumpkins…), alors que les influences d’Elie, claviériste, sont surtout issues des années 90 (Beck, Air, Moby, Sébastien Tellier…). En parallèle, ils intègrent trois autres membres au sein du groupe afin d’assurer la seconde guitare (Jean), la basse (Julien) et la batterie (Patrick) pour les prestations scéniques.

Ice Machine, formé en 2018, est un trio originaire de banlieue parisienne. Leur style aux influences variées telles que le jazz, le rock, et la musique électronique se caractérise par un usage versatile des instruments et des sonorités. L’utilisation de synthétiseurs, de séquenceurs et d’effets analogiques et numériques côtoient riffs, arpèges et nappes de guitares plus cinématographiques. Du grunge à la trip hop en passant par le rock progressif, leur approche de la composition s’inscrit dans un désir de mélanger rock alternatif avec une approche plus expérimentale.

Le trio sort son premier album, A Castle Made of Sand, début 2022. Cet album, autoproduit, sera disponible en vinyles et sur les plateformes de streaming.

