Plumes Rebelles Besançon Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs

Plumes Rebelles Besançon, 10 mars 2023, Besançon . Plumes Rebelles Besançon Doubs

2023-03-10 – 2023-03-10 Besançon

Doubs EUR 0 0 Les 17ème « Rencontres Plumes Rebelles » d’Amnesty International

France se tiendront pour la 9ème année à Besançon les 10,11 et 12

mars 2023 https://plumesrebelles.fr/category/2022/concours-nouvelles-2022/ Besançon

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse Besançon Doubs Ville Besançon lieuville Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Plumes Rebelles Besançon 2023-03-10 was last modified: by Plumes Rebelles Besançon Besançon 10 mars 2023 Besançon Besançon, Doubs Doubs

Besançon Doubs