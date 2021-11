Callac Callac Callac, Côtes-d'Armor « Plumes & Pinceaux » d’Alain Goutal Callac Callac Catégories d’évènement: Callac

Côtes-d'Armor

« Plumes & Pinceaux » d’Alain Goutal Callac, 27 novembre 2021, Callac. « Plumes & Pinceaux » d’Alain Goutal Maison de l’épagneul breton 21 Place du 9 Avril 1944 Callac

2021-11-27 09:00:00 – 2022-01-12 16:45:00 Maison de l’épagneul breton 21 Place du 9 Avril 1944

Callac Côtes d’Armor Callac La Maison de l’Épagneul breton de Callac présente une exposition temporaire d’Alain Goutal callaccom@orange.fr +33 2 96 45 57 89 http://mairie-callac.fr/ La Maison de l’Épagneul breton de Callac présente une exposition temporaire d’Alain Goutal Maison de l’épagneul breton 21 Place du 9 Avril 1944 Callac

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Callac, Côtes-d'Armor Autres Lieu Callac Adresse Maison de l'épagneul breton 21 Place du 9 Avril 1944 Ville Callac lieuville Maison de l'épagneul breton 21 Place du 9 Avril 1944 Callac