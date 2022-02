« Plumes » Exposition de Patrice Mariolan Morcenx-la-Nouvelle, 23 avril 2022, Morcenx-la-Nouvelle.

« Plumes » Exposition de Patrice Mariolan Morcenx-la-Nouvelle

2022-04-23 – 2022-05-29

Morcenx-la-Nouvelle Landes Morcenx-la-Nouvelle Landes

EUR Dans le cadre des « Landes au printemps »

« De l’horizon lointain à l’œilleton étroit, de l’émotion de l’instant à la maitrise du « clic« , la photo a changé mon regard sur la vie qui m’entoure et tout devient image. La lumière redessine à chaque instant le paysage, jamais à l’identique.

Elle rythme la vie animale, actrice de cet enchantement quotidien.

J’ai choisi le noir et blanc pour épurer l’image et conduire le regard à l’essentiel de l’attitude, du mouvement, de l’action. »(source barrobjectif.com/patrice-mariolan-plumes)

A ne pas manquer !

+33 5 58 08 11 52

Morcenx-la-Nouvelle

