PLUMES ET PINCEAUX Place du 117e RI Le Mans, dimanche 26 mai 2024.

L’édition 2024 de « Plumes et Pinceaux » aura lieu le dimanche 26 mai.

Avec le soutien de la Ville du Mans, le Conseil de Quartier Nord-Ouest organise la 18ème édition de Plumes et Pinceaux.

Cette manifestation culturelle regroupe peintres, écrivains, sculpteurs, artisans d’arts, en provenance de toute la Sarthe et des départements limitrophes.

– Rendez-vous dimanche 26 mai 2024, de 10 heures à 18 heures, parc Théodore Monod.

Animation musicale l’après-midi

Restauration et buvette sur place

Renseignements 06 60 48 63 20 .

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire y.chappuis.yard.cdqno@gmail.com

