Plumes et chants d’amour au printemps La Roche Ballue Bouguenais, samedi 20 avril 2024.

Plumes et chants d’amour au printemps Bretagne Vivante – Pays de la Loire Grandeur Nature Samedi 20 avril, 10h00 La Roche Ballue 5€, tarif réduit 2€

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T12:00:00+02:00

Au coeur du printemps, plongez dans l’intimité des oiseaux des bois et des marais pour observer leurs nids et leur petits, décoder leurs vocalises, et peut-être assister à leur parade nuptiale.

La Roche Ballue Rue de la Guérinière, 44340 Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire

