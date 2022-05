Plume, plume, plume – Festival du Conte, 28 mai 2022, .

Plume, plume, plume – Festival du Conte

2022-05-28 – 2022-05-28

CILOU MARTIN – COMPAGNIE LE ZÈBROPHONE

Tiq Taq Toq, mais qui, de la poule ou de l’oeuf, de l’oeuf ou du coq, est remonté à bloc ? Zim Zam Zan, pourquoi Corbeau n’est plus tout blanc ? Pigne Pin Prune, pourquoi le geai a toutes ces plumes ? Suivons la plume qui s’envole, chatouille et dégringole. Allons caqueter en gallinacée ou fâchons- nous comme un vieux hibou ! “Plume, plume, plume”,

c’est trois petits contes d’oiseaux, plus ou moins rigolos.

dernière mise à jour : 2022-04-09 par