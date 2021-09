Civaux Médiathèque de Civaux Civaux, Vienne Plume Médiathèque de Civaux Civaux Catégories d’évènement: Civaux

Vienne

Plume Médiathèque de Civaux, 15 septembre 2021, Civaux. Plume

le mercredi 15 septembre à Médiathèque de Civaux

Ce matin là, le chef indien s’aperçoit avec stupéfaction que la plus belle plume de sa coiffe s’est évadée! Avec légèreté et poésie, Plume part découvrir le monde à la recherche de sa place. Par la cie Les bouches décousues

Gratuit, sur réservation

Spectacle pour les enfants Médiathèque de Civaux 4 place de Gomelange Civaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T10:00:00 2021-09-15T10:30:00;2021-09-15T16:00:00 2021-09-15T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Civaux, Vienne Autres Lieu Médiathèque de Civaux Adresse 4 place de Gomelange Ville Civaux lieuville Médiathèque de Civaux Civaux